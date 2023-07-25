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Анталья и еще два региона Турции охвачены огнем

Анталья и еще два региона Турции охвачены огнем
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Туристическая Анталья оказалась во власти природных пожаров. Дым простирается вплоть до береговой линии и отелей. Также пожары возникли еще в двух регионах Турции.

Лесные пожары в Турции зафиксированы в трех регионах, среди них туристическая Анталья.

"Продолжаем бороться с лесными пожарами в районах Каш, Кемер и Ташаыл провинции Анталья, а также в деревне Саруханлы провинции Маниса и Дулкадироглу провинции Кахраманмараш"

– департамент лесного хозяйства Турции

Туристы, которых традиционного много на курортах Антальи, выкладываю в сеть видео с дымовой засевой на берегу моря. Об эвакуации отелей речь пока не идет.

На вчерашний день в тушении пожаров в Турции были задействованы 24 самолета, 100 вертолетов и 10 беспилотников. Россия направила на помощь со стихийным бедствием два самолета-амфибии. Личный состав, задействованный в борьбе с огнем - 25 тысяч пожарных.

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