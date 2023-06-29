Отдых в Турции: Анталия бьет рекорды

Курортная Анталия выходит на рекордные показатели туристического потока. Как сообщают власти провинции, аэропорт уже принял максимальное за всю историю количество пассажиров в день.
Аэропорт Анталии установил рекорд по количеству пассажиров, которые прилетели на курорт в один день из-за границы. Об этом и других впечатляющих показателях в сфере туризма рассказал глава провинции Эрсин Языджи.
По его словам, с 1 января по 25 июня в Анталию прилетели 5,071 млн гостей.
"Кроме того, аэропорт провинции недавно установил новый рекорд по количеству прибывающих в день, приняв 90,85 тыс иностранных туристов"
– Эрсин Языджи
Чиновник отметил, что в целом в 2023 году Анталия ожидает 16 млн туристов. Если показатель будет достигнут, то турпоток окажется рекордным, превысив уровень 2019 года.
Откуда приезжают в Анталию?
По данным Daily Sabah, число туристов в провинции растет за счет россиян, жителей Германии и Великобритании.
- В прошлом месяце количество путешественников из РФ увеличилось на 76,5% относительно аналогичного периода прошлого года, до 640,8 тыс человек.
- Из Германии в Анталию прибыли на отдых 617,6 тыс, что почти на четверть больше прошлогоднего уровня
- Британских туристов стало больше на 12% - их общее число достигает почти 453 тыс человек.