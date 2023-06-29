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Отдых в Турции: Анталия бьет рекорды

Отдых в Турции: Анталия бьет рекорды
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Курортная Анталия выходит на рекордные показатели туристического потока. Как сообщают власти провинции, аэропорт уже принял максимальное за всю историю количество пассажиров в день.

Аэропорт Анталии установил рекорд по количеству пассажиров, которые прилетели на курорт в один день из-за границы. Об этом и других впечатляющих показателях в сфере туризма рассказал глава провинции Эрсин Языджи.

По его словам, с 1 января по 25 июня в Анталию прилетели 5,071 млн гостей.

"Кроме того, аэропорт провинции недавно установил новый рекорд по количеству прибывающих в день, приняв 90,85 тыс иностранных туристов"

– Эрсин Языджи

Чиновник отметил, что в целом в 2023 году Анталия ожидает 16 млн туристов. Если показатель будет достигнут, то турпоток окажется рекордным, превысив уровень 2019 года.

Откуда приезжают в Анталию?

По данным Daily Sabah, число туристов в провинции растет за счет россиян, жителей Германии и Великобритании.

  • В прошлом месяце количество путешественников из РФ увеличилось на 76,5% относительно аналогичного периода прошлого года, до 640,8 тыс человек.
  • Из Германии в Анталию прибыли на отдых 617,6 тыс, что почти на четверть больше прошлогоднего уровня
  • Британских туристов стало больше на 12% - их общее число достигает почти 453 тыс человек.
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