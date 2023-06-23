Анталийское побережье Турции - хит летнего сезона 2023 года. Россияне активно покупают туры в Турцию, на нее приходит до 65% продаж в турагентствах.
Самым массовым направлением для отдыха этим летом является Турция, а точнее побережье Антальи.
По данным Российского союза туриндустрии (РСТ) на Турцию приходить 35-65% продаж туроператоров. Из тех, кто собирается на отдых в Турцию более 85% предпочитают Анталийское побережье:
- Аланья,
- Анталья,
- Кемер,
- Сиде,
- Белек.
Сиде, Анталья и Белек - наиболее дорогостоящие города для отдыха в этом регионе.
Остальные любители пляжного отдыха по системе «все включено» отдыхают на Эгейском побережье:
- Бодрум,
- Даламан,
- Фетхие,
- Кушадасы,
- Мармарис.
Здесь самый дорогой отдых предлагают отели Фетхие и Бодрума.
Чаще всего россияне приобретают туры на двоих в отели 4 или 5 звезд минимум на неделю. В среднем за путевку придется заплатить 225-230 тыс рублей.