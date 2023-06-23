Опубликовано: 13:50, 23 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Анталийское побережье Турции - хит летнего сезона 2023 года. Россияне активно покупают туры в Турцию, на нее приходит до 65% продаж в турагентствах.

Самым массовым направлением для отдыха этим летом является Турция, а точнее побережье Антальи.

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ) на Турцию приходить 35-65% продаж туроператоров. Из тех, кто собирается на отдых в Турцию более 85% предпочитают Анталийское побережье:

Аланья,

Анталья,

Кемер,

Сиде,

Белек.

Сиде, Анталья и Белек - наиболее дорогостоящие города для отдыха в этом регионе.

Остальные любители пляжного отдыха по системе «все включено» отдыхают на Эгейском побережье:

Бодрум,

Даламан,

Фетхие,

Кушадасы,

Мармарис.

Здесь самый дорогой отдых предлагают отели Фетхие и Бодрума.

Чаще всего россияне приобретают туры на двоих в отели 4 или 5 звезд минимум на неделю. В среднем за путевку придется заплатить 225-230 тыс рублей.