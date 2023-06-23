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Анталья возглавляет популярные направления для отдыха летом 2023 года

Анталья возглавляет популярные направления для отдыха летом 2023 года
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Анталийское побережье Турции - хит летнего сезона 2023 года. Россияне активно покупают туры в Турцию, на нее приходит до 65% продаж в турагентствах.

Самым массовым направлением для отдыха этим летом является Турция, а точнее побережье Антальи.

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ) на Турцию приходить 35-65% продаж туроператоров. Из тех, кто собирается на отдых в Турцию более 85% предпочитают Анталийское побережье:

  • Аланья,
  • Анталья,
  • Кемер,
  • Сиде,
  • Белек.

Сиде, Анталья и Белек - наиболее дорогостоящие города для отдыха в этом регионе.

Остальные любители пляжного отдыха по системе «все включено» отдыхают на Эгейском побережье:

  • Бодрум,
  • Даламан,
  • Фетхие,
  • Кушадасы,
  • Мармарис.

Здесь самый дорогой отдых предлагают отели Фетхие и Бодрума.

Чаще всего россияне приобретают туры на двоих в отели 4 или 5 звезд минимум на неделю. В среднем за путевку придется заплатить 225-230 тыс рублей.

Что нужно знать об отдыхе в Анталье

Что нужно знать об отдыхе в Анталье

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