РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Сильная жара в Дагестане может помешать поездкам в горы

Сильная жара в Дагестане может помешать поездкам в горы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Власти Дагестана призвали временно отказаться от поездок на море и в горы из-за сильной жары. В МЧС ранее сообщили, что температура в ближайшее время может достигнуть 43 градусов.

Дагестанский премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов призвал жителей и гостей региона временно отказаться от поездок в горы и на море в связи с высокой температурой. Он также предложил ограничить пребывание на улице.

Как заявили в МЧС Дагестана, в ближайшие несколько дней в нескольких районах республики может установиться аномальная жара +43 градуса.

Кроме того, мэрии всех городов, районные администрации, спасательное ведомство, комитет по лесному хозяйству переведены на особый режим. Планируется уделить внимание объектам электроэнергии.

Дагестан накроет 40-градусная жара

Дагестан накроет 40-градусная жара

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
895 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version