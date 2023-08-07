Сильная жара в Дагестане может помешать поездкам в горы

Опубликовано: 23:40, 7 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Дагестана призвали временно отказаться от поездок на море и в горы из-за сильной жары. В МЧС ранее сообщили, что температура в ближайшее время может достигнуть 43 градусов.

Дагестанский премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов призвал жителей и гостей региона временно отказаться от поездок в горы и на море в связи с высокой температурой. Он также предложил ограничить пребывание на улице.

Как заявили в МЧС Дагестана, в ближайшие несколько дней в нескольких районах республики может установиться аномальная жара +43 градуса.

Кроме того, мэрии всех городов, районные администрации, спасательное ведомство, комитет по лесному хозяйству переведены на особый режим. Планируется уделить внимание объектам электроэнергии.