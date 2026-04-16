Песок для пляжей скоро начнут завозить в Анапу

Чистый песок, который будет использован для восстановления пляжей после загрязнения их мазутом, в скором времени начнут завозить в Анапу.

Песчаные пляжи Анапы в скором времени начнут восстанавливать после крушения танкеров, произошедшего в декабре в районе Керчи, такое сообщение распространила пресс-служба правительства РФ по итогам заседания соответствующей правкомиссии.

В нем подчеркивается, что работы по устранению последствий аварии продолжаются, кроме того, ведется подготовка к восстановлению песчаных пляжей в Анапе.

"В ближайшее время начнется завоз и накопление резерва чистого песка для отсыпки"

– правительство РФ

В пресс-службе добавили, что пляжи будут восстанавливаться постепенно, по мере их очистки от попадания новых нефтепродуктов.

Кроме того, в правительстве напомнили, что неделю назад около Анапы было найдено пятно нефтепродуктов. С воды удалось собрать порядка 28 т смеси воды с нефтью. Предположительно она попала в море не с места декабрьского крушения.

В пресс-службе пояснили, что 11-16 апреля кое-где на пляжах Анапы произошел выброс нефтепродуктов.

"Эти места локализованы, проводятся очистка и вывоз загрязненного грунта – собрано 247 т, из которых 229 т вывезено"

– правительство России