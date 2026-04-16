В Анталье состоялась встреча Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана

В рамках V Анталийского дипломатического форума состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Тема анатолийского форума в этом году – "Управление неопределенностью при формировании будущего".

В Турции сейчас проходит V Анталийский дипломатический форум, организованный при поддержке президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Турцию для участия в работе форума, который стал одной из ведущих мировых платформ для обсуждения важной международной повестки. Глава Азербайджана вместе с первой леди Мехрибан Алиевой также принял участие в церемонии открытия мероприятия

В событии примают участие свыше 20 глав государств и правительств, порядка 15 вице-президентов и вице-премьеров, более 50 министров, в том числе свыше 40 – главы МИД более 460 высокопоставленных гостей, среди которых 75 представителей международных организаций.

Программа форума включает более 40 сессий, посвященных вопросам глобальной трансформации и региональной безопасности.

Основное внимание будет уделено актуальным вопросам политической, экономической, экологической и технологической областей.