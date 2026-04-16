V Анталийский дипломатический форум стартовал в Турции

В турецкой Анталье сегодня начался V Анталийский дипломатический форум. В церемонии открытия участвует президент Азербайджан Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

В Анталье стартовал V Анталийский дипломатический форум – масштабное мероприятие проводится под патронажем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и при организационной поддержке МИД республики.

Тема форума в этом году – "Управление неопределенностью при формировании будущего".

В событии примут участие свыше 20 глав государств и правительств, порядка 15 вице-президентов и вице-премьеров, более 50 министров, в том числе свыше 40 – главы МИД), более 460 высокопоставленных гостей, среди которых 75 представителей международных организаций.

В церемонии открытия форума участвуют президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Кроме того, на мероприятии будут присутствовать порядка 5 тыс гостей, включая представителей академических кругов и студентов.

В программу форума входят более 40 мероприятий и сессий. Запланированы и панельные дискуссии с участием лидеров.

Участники события обсудят увеличивающуюся неопределенность в мировой системе и ход ее трансформации, в повестку войдут и региональные события. Основное внимание будет уделено актуальным вопросам политической, экономической, экологической и технологической областей.