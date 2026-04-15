Ильхам Алиев прибыл в Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня прилетел в Турцию. Глава государства примет участие в V Анталийском дипломатическом форуме.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев в четверг прилетел в Турцию.

Глава азербайджанского государства прибыл в республику по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В программу рабочего визита Ильхама Алиева входит участие в V Анталийском дипломатическом форуме.

В международном аэропорту Антальи президента Азербайджана Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву встречали губернатор города Анталья Хулуси Шахин и другие официальные лица.

Напомним, V Анталийский дипломатический форум стартует завтра. Он будет проходить по 19 апреля.

