Ильхам Алиев прибыл в Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня прилетел в Турцию. Глава государства примет участие в V Анталийском дипломатическом форуме.
Глава азербайджанского государства прибыл в республику по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
В международном аэропорту Антальи президента Азербайджана Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву встречали губернатор города Анталья Хулуси Шахин и другие официальные лица.
Напомним, V Анталийский дипломатический форум стартует завтра. Он будет проходить по 19 апреля.