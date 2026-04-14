МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции

Азербайджан выражает соболезнования Турции в связи со смертельными происшествиями, которые произошли в последние два дня в школах Турции. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба МИД АР.

В нем говорится, что в Баку глубоко опечалены атаками на школы в Турции, которые случились сегодня и накануне.

"Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших, а также солидарность со всеми пострадавшими от этого насилия, а также с братским народом и правительством Турции"

– МИД Азербайджана

В министерстве пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим. В сообщении также озвучиваются слова поддержки турецкому народу в эти сложные дни.

Напомним, сегодня ученик средней школы в Кахраманмараше открыл огонь в здании учебного заведения. Погибли 9 человек, еще 13 ранены. Накануне стрельба произошла в лицее в провинции Шанлыурфа, ранения получили 16 человек.