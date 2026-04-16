Токаев назвал нераспространение ядерного оружия основной темой на переговорах с Ираном

Проблема ядерного оружия и распространения ядерных технологий должна стать основной в ходе ирано-американских переговоров, такое заявление сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на Антальском дипломатическом форуме.

Однако, вместо этого Вашингтон и Тегеран обсуждали в Пакистане свободу судоходства в Ормузском проливе, отметил казахстанский лидер.

По его словам, нужно "учитывать тот факт, что до конфликта данный морской коридор был открыт для свободной торговли", которая продолжает расти и сейчас, поэтому мировому сообществу стоит сфокусироваться на более глобальной проблеме.

"А суть проблемы заключается в распространении ядерных технологий и ядерного оружия. И эта проблема должна быть центральной темой переговоров, когда речь идет о конфликте вокруг Ирана"

– Касым-Жомарт Токаев

Вместе с тем, он отметил, что события вокруг Ирана серьезно повлияли на мировую экономику.

Кроме того, Токаев снова выразил солидарность со странами Персидского залива и призвал США и Иран вновь обратиться к решению конфликта посредством диалога.

"Мы призвали все государства проявить стратегическую сдержанность и прекратить военные действия. Все ощутили на себе негативные последствия этого конфликта"

– Касым-Жомарт Токаев