Казахстан продлит запрет на вывоз нефтепродуктов

Власти Казахстана планируют сохранить действующие ограничения на экспорт топлива за рубеж для обеспечения стабильности на внутреннем рынке.

Министерство энергетики Казахстана намерено продлить временный запрет на вывоз бензина, дизеля и ряда других нефтепродуктов с территории страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на проект соответствующего приказа.

Ограничения на экспорт автомобильным транспортом, в том числе в страны Евразийского экономического союза, будут действовать с 21 мая по 21 ноября 2026 года.

Кроме того, с 1 июля по 31 декабря сохранится дополнительный запрет на вывоз авиакеросина, битума и других видов горючего за пределы таможенной территории ЕАЭС. По мнению ведомства, эти меры призваны обеспечить энергетическую безопасность Республики Казахстан.

"Согласно проекту приказа, с 21 мая 2026 года по 21 ноября 2026 года продлевается запрет на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом, в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза"

— министерство энергетики Казахстана

Напомним, текущий запрет на вывоз бензина и дизельного топлива автомобильным и железнодорожным транспортом действует в стране с 20 ноября 2025 года. Срок этих ограничений, изначально введенных на шесть месяцев для предотвращения дефицита топлива, истекает 20 мая 2026 года.