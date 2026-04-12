Иран готов на год серьезно сократить добычу своей нефти - СМИ

Ирану ничего не стоит на год резко ограничить добычу своей нефти, однако власти страны не хотели бы наносить столь серьезный ущерб глобальной экономике, заявил сегодня советник главнокомандующего КСИР Мохаммад Реза Нагди.

Иран способен на год резко, более чем в два раза, сократить ежедневную добычу нефти в регионе, заявил сегодня советник главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Нагди, передает американский телеканал SNN.

"Мы можем на год остановить добычу 1,5 млн баррелей нефти в день, но мы бы не хотели наносить столь серьезный ущерб глобальной экономике"

- Мохаммад Реза Нагди

По состоянию на 2026 год Иран добывает около 3,5–4,3 млн баррелей нефти в сутки, оставаясь одним из крупнейших производителей в мире, несмотря на санкции. Значительная часть добычи приходится на юго-западные провинции и шельф Персидского залива.

Напомним, ранее мы писали о том, что министерство финансов США пообещало оставить под рестрикциями российскую и иранскую нефть, такое заявление сделал глава ведомства Скотт Бессент. Он подчеркнул, что вводить какие-либо исключения в этом вопросе не планируется, однако сегодня Вашингтон пересмотрел свое решение не выдавать новую лицензию на российскую нефть, позволив проведение операций с "черным золотом" из РФ до 16 мая.