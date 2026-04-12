Иран готов на год серьезно сократить добычу своей нефти - СМИ

Иран способен на год резко, более чем в два раза, сократить ежедневную добычу нефти в регионе, заявил сегодня советник главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Нагди, передает американский телеканал SNN.
"Мы можем на год остановить добычу 1,5 млн баррелей нефти в день, но мы бы не хотели наносить столь серьезный ущерб глобальной экономике"
- Мохаммад Реза Нагди
По состоянию на 2026 год Иран добывает около 3,5–4,3 млн баррелей нефти в сутки, оставаясь одним из крупнейших производителей в мире, несмотря на санкции. Значительная часть добычи приходится на юго-западные провинции и шельф Персидского залива.
Напомним, ранее мы писали о том, что министерство финансов США пообещало оставить под рестрикциями российскую и иранскую нефть, такое заявление сделал глава ведомства Скотт Бессент. Он подчеркнул, что вводить какие-либо исключения в этом вопросе не планируется, однако сегодня Вашингтон пересмотрел свое решение не выдавать новую лицензию на российскую нефть, позволив проведение операций с "черным золотом" из РФ до 16 мая.