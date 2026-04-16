Петр Ян привез гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане

Российский боец UFC Петр Ян окажет помощь гражданам, пострадавшим в результате наводнения в Дагестане. Согласно последним данным, от разгула стихии в республике пострадали более 6 тыс человек.

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян лично прибыл в Дагестан, чтобы передать гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения гражданам.

"Отобрали лично несколько домов, кому поможем. Хотели тихо приехать, но уже не получается так. Все, кто может, помогают информационно, финансово, физически. Считаю, что люди должны объединяться. Пока мы едины – мы непобедимы"

– Петр Ян

Свой последний на данный момент бой в UFC Петр Ян провел в декабре прошлого года против грузина Мераба Двалишвили. Победу в том бой одержал российский спортсмен.

Напомним, сильные дожди прошли в Дагестане 28 марта и 4-5 апреля. Они привели к масштабному наводнению, в связи с чем в республике ввели режим ЧС федерального уровня.

Согласно последней информации, подтопленными в республике оказались 9,8 тыс жилых домов. Наводнение унесло жизни 6 человек, пострадали более 6,2 тыс граждан.