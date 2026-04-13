Власти Дагестана готовят меры поддержки пострадавших от наводнения

Дагестан готовит дополнительные меры поддержки для пострадавших от наводнения. Жителей республики, лишившихся имущества, освободят от транспортного, земельного и имущественного налогов.

В Республике Дагестан планируют внести поправки в нормативные документы для обеспечения дополнительных мер поддержки пострадавших от наводнения. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба администрации главы региона Сергея Меликова.

"На 23 апреля назначено внеочередное заседание Народного Собрания, все нормативные поправки парламент должен принять. Прошу проработать каждую позицию, все выплаты должны быть обеспечены"

- Сергей Меликов

Отмечается, что лишившиеся имущества жители Дагестана будут освобождены от транспортного, земельного и имущественного налогов.

Кроме того, им планируют бесплатно предоставлять земельные участки в собственность или аренду. Местные власти также подготовили финансовые послабления для коммерческого сектора.

Напомним, в конце марта и 5 апреля в Дагестане прошли сильнейшие ливни, вызвавшие масштабные подтопления, а также сход лавин и селей в горах. Подъем уровня воды привел к затоплению участка федеральной трассы и прорыву дамбы Геджухского водохранилища в Дербентском районе, из-за чего спасателям пришлось эвакуировать свыше 4 тыс местных жителей.

По последним данным, в результате стихии погибли 6 человек, еще более 6,2 тыс признаны пострадавшими.