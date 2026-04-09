Путин утвердил план ликвидации последствий наводнения в Дагестане

Президент России Владимир Путин поручил правительству и МЧС России предоставлять отчеты о ходе восстановительных работ в Республике Дагестан. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Глава государства ожидает первый подробный доклад о предоставлении помощи жителям Дагестана до 20 апреля 2026 года.

В дальнейшем информирование руководства страны о ситуации в регионе будет проводиться ежемесячно. Эти задачи поставлены по результатам специального совещания, которое состоялось 7 апреля.

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава МЧС Александр Куренков.

Также президент распорядился создать правительственную комиссию с участием федеральных и региональных чиновников включая заместителя полномочного представителя Магомеда Рамазанова. Кабинет министров уже завершил формирование этой структуры для координации всех восстановительных усилий.

Напомним, ранее на Дагестан обрушились мощные ливни и ураганный ветер, которые нанесли серьезный ущерб инфраструктуре и привели к сходам селей в горных районах. В Махачкале власти ввели режим ЧС, а коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.