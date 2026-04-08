В Дагестане глава МЧС поручил взять на контроль помощь пострадавшим от наводнения

Александр Куренков проинспектировал восстановительные работы в селе Мамедкала Республики Дагестан и распорядился оказать адресную поддержку всем жителям, пострадавшим от паводка.

Глава МЧС России Александр Куренков лично проверил ход ликвидации последствий стихии в Дагестане во время облета затопленных территорий, сообщает ТАСС.

Министр посетил село Мамедкала, где встретился с местными жителями и проконтролировал работы по откачке воды из жилых домов.

"Людям необходимо оказать адресную помощь по их заявкам. Вчера у них было все, сегодня ничего, все их вопросы должны быть на особом контроле"

- Александр Куренков

Как уточняет агентство, для помощи населению в Дагестан прибыла оперативная группа МЧС. Специалисты используют опыт, полученный во время ликвидации масштабного наводнения в Оренбурге в 2024 году.

Напомним, ранее на Дагестан обрушились мощные ливни и ураганный ветер, которые нанесли серьезный ущерб инфраструктуре и привели к сходам селей в горных районах. В Махачкале власти ввели режим ЧС, а коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.