Вестник Кавказа

МЧС доставило гумпомощь в Дагестан

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Свыше 23 т гуманитарной помощи было доставлено на территорию Республики Дагестан спецбортом МЧС России.

Самолет МЧС России доставил гуманитарную помощь пострадавшему от паводков Дагестану, сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что в республику прибыло свыше 23 т гуманитарной помощи: мотопомпы, тепловые пушки, бензопилы и бутилированная вода.

Как пояснили в пресс-службе, груз доставил спецборт Ил-76.

"В соответствии с указанием президента Владимира Путина и по поручению главы МЧС России спецбортом Ил-76 в Дагестан доставлен гуманитарный груз общей массой более 23 т"

– пресс-служба МЧС РФ

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать работы по ликвидации последствий паводков в Дагестане в качестве руководителя специальной правительственной комиссии.

Сообщается, что глава ведомства уже прибыл в республику для координации работ по устранению последствий наводнения.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
810 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.