МЧС доставило гумпомощь в Дагестан

Самолет МЧС России доставил гуманитарную помощь пострадавшему от паводков Дагестану, сообщила пресс-служба ведомства.
Уточняется, что в республику прибыло свыше 23 т гуманитарной помощи: мотопомпы, тепловые пушки, бензопилы и бутилированная вода.
Как пояснили в пресс-службе, груз доставил спецборт Ил-76.
"В соответствии с указанием президента Владимира Путина и по поручению главы МЧС России спецбортом Ил-76 в Дагестан доставлен гуманитарный груз общей массой более 23 т"
– пресс-служба МЧС РФ
Напомним, ранее российский президент Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать работы по ликвидации последствий паводков в Дагестане в качестве руководителя специальной правительственной комиссии.
Сообщается, что глава ведомства уже прибыл в республику для координации работ по устранению последствий наводнения.