Вестник Кавказа

Сочи передал гуманитарную помощь Дагестану

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Более 20 т гуманитарной помощи направит Сочи пострадавшему от наводнения Дагестану.

Из Сочи в Республику Дагестан доставят более 20 т гуманитарной помощи. Об этом сообщил мэр города Сочи Андрей Прошунин на своей странице в соцсети


 "Сегодня из Сочи в Республику Дагестан для пострадавших от наводнения жителей отправили более 20 т гуманитарной помощи"

- Андрей Прошунин

В состав груза вошли продукты с длительным сроком хранения, питьевая вода, теплая одежда, обувь и средства личной гигиены. Кроме того, пострадавшим передали генераторы и насосы для откачки воды из затопленных помещений.
Мэр Андрей Прошунин уточнил, что город продолжит оказывать помощь региону. В ближайшее время из Сочи планируют отправить еще три большегруза с товарами первой необходимости.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.