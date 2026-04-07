Сочи передал гуманитарную помощь Дагестану

Более 20 т гуманитарной помощи направит Сочи пострадавшему от наводнения Дагестану.

Из Сочи в Республику Дагестан доставят более 20 т гуманитарной помощи. Об этом сообщил мэр города Сочи Андрей Прошунин на своей странице в соцсети



"Сегодня из Сочи в Республику Дагестан для пострадавших от наводнения жителей отправили более 20 т гуманитарной помощи"

- Андрей Прошунин

В состав груза вошли продукты с длительным сроком хранения, питьевая вода, теплая одежда, обувь и средства личной гигиены. Кроме того, пострадавшим передали генераторы и насосы для откачки воды из затопленных помещений.

Мэр Андрей Прошунин уточнил, что город продолжит оказывать помощь региону. В ближайшее время из Сочи планируют отправить еще три большегруза с товарами первой необходимости.