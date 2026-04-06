Путин поручил оказать поддержку Дагестану из-за наводнения

Путин поручил оказать поддержку Дагестану из-за наводнения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российский президент дал распоряжение оценить ущерб от паводков в Дагестане и оказать меры поддержки всем пострадавшим.

Президент РФ Владимир Путин поручил принять соответствующие меры для оказания поддержки пострадавшим от наводнений в Дагестане.

Данное распоряжение было им дано в ходе проведения совещания по ликвидации последствий ЧС.

Также, по указанию главы государства, необходимо провести оценку ущерба от паводков.

"Федеральные, региональные и местные власти должны оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку, (...) а также вести работу по оценке ущерба"

– Владимир Путин

Как отметил российский президент, всю работу с пострадавшими необходимо проводить "аккуратно и индивидуально", действуя при этом "профессионально и системно".

