Путин поручил оказать поддержку Дагестану из-за наводнения

Российский президент дал распоряжение оценить ущерб от паводков в Дагестане и оказать меры поддержки всем пострадавшим.
Данное распоряжение было им дано в ходе проведения совещания по ликвидации последствий ЧС.
Также, по указанию главы государства, необходимо провести оценку ущерба от паводков.
"Федеральные, региональные и местные власти должны оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку, (...) а также вести работу по оценке ущерба"
– Владимир Путин
Как отметил российский президент, всю работу с пострадавшими необходимо проводить "аккуратно и индивидуально", действуя при этом "профессионально и системно".