Иран пока не дал согласия на новый раунд переговоров с США – СМИ

СМИ: Тегеран пока не принял решения относительно нового раунда переговоров с США. Власти ИРИ не устраивают условия Вашингтона.

Власти ИРИ пока не дали согласия на новый раунд переговоров с Вашингтоном. По информации Tasnim, Иран не устраивают завышенные требования Белого дома, а также блокада иранских портов со стороны США. 

"Информация, собранная корреспондентом агентства Tasnim от соответствующих организаций, свидетельствует о том, что по причине объявления Трампом морской блокады Ирана и завышенных требований США на переговорах, продолжение которых также (можно видеть - ред.) в передаваемых в последнее время сообщениях, Иран на данный момент еще не согласился на проведение следующего раунда переговоров"

– Tasnim

Ранее в СМИ появилась информация о планах сторон встретиться в Пакистане в воскресенье. Лидер США Дональд Трамп заявил, что стороны близки к сделке, а встреча переговорных групп может состояться в конце недели. 

Отметим, что последний раунд переговоров между сторонами завершился без результатов.

