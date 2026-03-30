К лету в аэропорту Махачкалы заработает новая ВПП

Уже к лету текущего 2026 года в воздушной гавани столицы Дагестана Махачкалы заработает новая взлетно-посадочная полоса, которая позволит принимать воздушные суда любого типа даже в непростых метеоусловиях.

В Дагестане прошло первое заседание межведомственной рабочей группы по решению вопросов комплексного развития международного аэропорта Махачкалы и приаэродромной территории, которое провел заместитель председателя правительства Дагестана Ризван Газимагомедов, говорится в сообщении, полученном редакцией "Вестника Кавказа".

Участники заседания обсудили актуальные вопросы, касающиеся модернизации и повышения эффективности работы воздушной гавани, уделив особое внимание вводу в эксплуатацию новой взлетно-посадочной полосы, реконструкции склада ГСМ, развитию парковочного пространства, а также перспективам развития аэропорта в целом.

"Международный аэропорт Махачкала является стратегическим объектом для республики, нашим южным воздушным форпостом. Он способствует росту экономического потенциала региона и улучшению транспортной доступности"

- Ризван Газимагомедов

Сейчас перед властями региона стоит задача обеспечить его дальнейшее развитие, повысить уровень комфорта для пассажиров и расширить возможности для увеличения авиационных перевозок, отметил вице-премьер.

В завершение обсуждения Ризван Газимагомедов отметил важность слаженной работы всех профильных министерств и ведомств для успешной реализации мероприятий по дальнейшему развитию международного аэропорта Махачкалы.

Сейчас в рамках второго этапа реконструкции в воздушной гавани дагестанской столицы строится новая бетонная взлетно-посадочная полоса длиной 3200 м и шириной 45 м, которая позволит принимать воздушные суда любого типа даже в сложных метеоусловиях. Также расширяется перрон, который обеспечит стоянку до 16 воздушных судов. Общий объем финансирования проекта составляет более 13,3 млрд рублей.

Ввод в эксплуатацию новой взлетно-посадочной полосы запланирован на второе полугодие 2026 года, а всего объекта – на 3 квартал 2027 года, сейчас объект готов на 62%.