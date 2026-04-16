Президент Турции провел встречу с президентом Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня на полях 5-го Дипломатического форума, заработавшего сегодня в турецкой курортной Анталье, провел встречу с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.

Подробности встречи не сообщаются – известно лишь, что она прошла в отеле, где остановился сирийский лидер, хотя сам форум проходит в конференц-центре NEST в туристическом районе Белек, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Также известно, что на встрече присутствовали министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, заместитель председателя и пресс-секретарь Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик, глава Национальной разведки (MİT) Ибрагим Калын и глава Управления коммуникаций Бурханеттин Дуран.

Напомним, ранее мы писали о том, что Реджеп Тайип Эрдоган, открывая Дипломатический форум в Анталье, заявил: существующая на сегодняшний день система международных отношений переживает переломный момент, сопровождающийся серьезными вызовами, а механизмы, призванные защищать права человека и международную безопасность, не только неэффективны, но зачастую просто не работают на фоне серьезных посягательств.

В качестве примера глава Турции привел события в Газе после 7 октября, назвав их гуманитарной трагедией, и задавшись вопросом: как можно доверять системе, которая не выдержала фундаментального испытания на человечность в Сирии и Газе, а теперь и на Западном берегу и в Ливане.