Эрдоган дал оценку нынешней системе международных отношений

Нынешний миропорядок находится на опасном и переломном рубеже, заявил на открытии 5-го Дипломатического форума в турецкой курортной Анталье президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Существующая на сегодняшний день система международных отношений переживает переломный момент, сопровождающийся серьезными вызовами, заявил сегодня, выступая на открытии 5-го Дипломатического форума в Анталье (ADF2026), президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мир переживает кризис вектора развития наряду с кризисом порядка. Кризис в глобальной системе носит моральный и экзистенциальный характер. На данном этапе очевидно, что мы переживаем серьезный и опасный переломный момент"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий лидер отметил: механизмы, призванные защищать права человека и международную безопасность, не только неэффективны, но зачастую просто не работают на фоне серьезных посягательств, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

В качестве примера глава Турции привел события в Газе после 7 октября, назвав их гуманитарной трагедией. Как можно доверять системе, которая не выдержала фундаментального испытания на человечность в Сирии и Газе, а теперь и на Западном берегу и в Ливане, спросил он.

В ходе своего выступления Эрдоган призвал максимально использовать окно возможностей, открывшееся с прекращением огня между США/Израилем и Ираном, чтобы установить прочный мир в регионе.

Также он подчеркнул необходимость обеспечения свободы судоходства на основе установленных правил и сохранения Ормузского пролива открытым для торговых судов, при этом подчеркнув: Турция открыта для сотрудничества с соседними странами в области энергетики и транспортной инфраструктуры посредством перспективных проектов.

В ходе выступления турецкий лидер в очередной раз отметил: Анкара готова содействовать продолжению прямых переговоров между РФ и Украиной, включая организацию саммита лидеров сторон.