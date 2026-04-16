Эрдоган: процесс нормализации армяно-турецких отношений идет вместе с Азербайджаном

Турецкий президент заявил о том, что Анкара и Ереван постепенно налаживают контакты на внешнеполитическом уровне, координируя весь этот процесс с Баку.

Турецкая сторона последовательно продвигает процесс нормализации отношений с Арменией, такое заявление сделал президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в рамках торжественного открытия V Анталийского дипломатического форума.

Однако, отметил турецкий президент, весь этот процесс происходит в координации с Азербайджаном.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара придает очень большое значение развитию мира на Южном Кавказе.

Для Турции важно развитие добрососедских отношений со всеми странами региона, заявил он.

"Наши отношения с соседними государствами должны быть хорошими. Мы шаг за шагом продвигаем процесс нормализации с Арменией, и делаем это в координации с Азербайджаном"

– Реджеп Тайип Эрдоган