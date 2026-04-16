Вестник Кавказа

Эрдоган: процесс нормализации армяно-турецких отношений идет вместе с Азербайджаном

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкий президент заявил о том, что Анкара и Ереван постепенно налаживают контакты на внешнеполитическом уровне, координируя весь этот процесс с Баку.

Турецкая сторона последовательно продвигает процесс нормализации отношений с Арменией, такое заявление сделал президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в рамках торжественного открытия V Анталийского дипломатического форума.

Однако, отметил турецкий президент, весь этот процесс происходит в координации с Азербайджаном.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара придает очень большое значение развитию мира на Южном Кавказе.

Для Турции важно развитие добрососедских отношений со всеми странами региона, заявил он.

"Наши отношения с соседними государствами должны быть хорошими. Мы шаг за шагом продвигаем процесс нормализации с Арменией, и делаем это в координации с Азербайджаном"

– Реджеп Тайип Эрдоган 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.