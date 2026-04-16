Джевдет Йылмаз: мир между Азербайджаном и Арменией укрепит связи Европы и Азии

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз высказался о нормализации между Баку и Ереваном. Йылмаз выразил надежду, что мир будет устойчивым и упрочит связи между Европой и Азией.

"От этого выиграют и Турция, и Азербайджан, и Армения, а также в целом регион Южного Кавказа. С другой стороны, Зангезурский коридор имеет очень большое значение. С установлением мира связь между Азербайджаном и Турцией еще больше усилится. В то же время укрепятся связи между Европой и Азией"

– Джевдет Йылмаз

По словам Йылмаза, полное обеспечение мира создаст новую атмосферу на Южном Кавказе. Вице-президент Турции также заявил об успехах восстановления Карабаха, что является важным аспектом для всего региона.