Джевдет Йылмаз: мир между Азербайджаном и Арменией укрепит связи Европы и Азии

Джевдет Йылмаз: мир между Азербайджаном и Арменией укрепит связи Европы и Азии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вице-президент Турции заявил о важности мира между Баку и Ереваном в контексте ситуации в регионе, а также глобальных связей между Европой и Азией.

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз высказался о нормализации между Баку и Ереваном. Йылмаз выразил надежду, что мир будет устойчивым и упрочит связи между Европой и Азией.

"От этого выиграют и Турция, и Азербайджан, и Армения, а также в целом регион Южного Кавказа. С другой стороны, Зангезурский коридор имеет очень большое значение. С установлением мира связь между Азербайджаном и Турцией еще больше усилится. В то же время укрепятся связи между Европой и Азией"

– Джевдет Йылмаз

По словам Йылмаза, полное обеспечение мира создаст новую атмосферу на Южном Кавказе. Вице-президент Турции также заявил об успехах восстановления Карабаха, что является важным аспектом для всего региона.

