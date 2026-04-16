Лавров и Фидан проводят переговоры в Турции

Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу с главой дипведомства Турции Хаканом Фиданом. Встреча Лаврова и Фидана проходит на полях V Анталийского дипломатического форума.

Стороны намерены обсудить ряд актуальных региональных вопросов. В частности, будут затронуты конфликты на Ближнем Востоке, а также ситуация в Сирии. Кроме того, главы дипведомств обсудят энергетическое сотрудничество.

"Отдельно будет обсуждена работа над стратегическими проектами строительства АЭС "Аккую" и эксплуатации газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток"

– МИД России