Иран озвучил свои требования для прохода через Ормузский пролив - СМИ

Власти Ирана предъявили три условия для транзита судов иностранных государств через Ормузский пролив, которые жестко ограничивают судоходство для военных кораблей и четко регламентируют маршрут гражданских торговых плавсредств.

Несмотря на то, что Иран открыл судоходство в Ормузском проливе, власти страны поставили три условия для прохода по нему гражданских судов, сообщило иранское государственное информационное агентство Tasnim со ссылкой на свой источник в Высшем совете национальной безопасности Ирана.

"Суда должны быть торговыми, передвижение военных кораблей запрещено, ни суда, ни их грузы не должны быть связаны с враждебными странами"

- первое условие

Второе условие - проход гражданских судов через Ормузский пролив разрешается исключительно по заранее оговоренному маршруту, запрещено любое отклонение от него, передает РИА Новости.

Третье условие - судоходство для них разрешено только при согласовании вопроса с Вооруженными силами Ирана.

Напомним, ранее мы писали: американский президент Дональд Трамп заявил, что, несмотря на то, что Ормузский пролив полностью открыт и готов к работе и полноценному судоходству, его военно-морская блокада со стороны США сохранится вплоть до полного заключения итогового договора между двумя странами - пока сделка США с Ираном не будет завершена на 100%, отметил он.