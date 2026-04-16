Иран озвучил свои требования для прохода через Ормузский пролив - СМИ

Несмотря на то, что Иран открыл судоходство в Ормузском проливе, власти страны поставили три условия для прохода по нему гражданских судов, сообщило иранское государственное информационное агентство Tasnim со ссылкой на свой источник в Высшем совете национальной безопасности Ирана.
"Суда должны быть торговыми, передвижение военных кораблей запрещено, ни суда, ни их грузы не должны быть связаны с враждебными странами"
- первое условие
Второе условие - проход гражданских судов через Ормузский пролив разрешается исключительно по заранее оговоренному маршруту, запрещено любое отклонение от него, передает РИА Новости.
Третье условие - судоходство для них разрешено только при согласовании вопроса с Вооруженными силами Ирана.
Напомним, ранее мы писали: американский президент Дональд Трамп заявил, что, несмотря на то, что Ормузский пролив полностью открыт и готов к работе и полноценному судоходству, его военно-морская блокада со стороны США сохранится вплоть до полного заключения итогового договора между двумя странами - пока сделка США с Ираном не будет завершена на 100%, отметил он.