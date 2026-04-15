Израиль и Ливан могут заключить сделку до мая – Белый дом

Американский лидер уверен в заключении сделки между Израилем и Ливаном. По его мнению, это случится уже в ближайшие 1-2 недели.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп полагает, что сделка между Израилем и Ливаном может быть заключена в течение этого месяца. Об этом он сообщил 16 апреля в беседе с журналистами.

Глава Белого дома отметил, что договоренности будут достигнуты на встрече в Вашингтоне.

"С Ливаном все очень воодушевляюще. Я думаю, мы придем к соглашению. У нас состоится встреча – первая за 44 года, – Ливан встретится с Израилем. И, вероятно, они сделают это в Белом доме в ближайшие неделю или две"

– американский лидер

Напомним, на этой неделе в Вашингтоне прошла встреча делегаций Израиля и Ливана. Это первые переговоры между странами с 1993 года. В четверг Дональд Трамп сообщил, что провел разговоры с лидерами Израиля и Ливана. Он отметил, что в ходе беседы была достигнута договоренность прекратить боевые действия на 10 дней.