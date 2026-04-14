Дональд Трамп заявил о прекращении огня между Израилем и Ливаном

Трамп заявил, что договорился о прекращении огня между Израилем и Ливаном. Стороны прекратят огонь на 10 дней.

Лидер США Дональд Трамп провел разговор с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ливана Джозефом Ауном. По словам Трампа, стороны согласились прекратить боевые действия на 10 дней.

"Я только что провел прекрасные беседы с высокоуважаемым президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля... Нетаньяху. Эти два лидера согласились, что для достижения мира между их странами они официально объявят о прекращении огня на 10 дней"

– Дональд Трамп

Как отметил Трамп, прекращение огня вступит в силу в полночь с четверга на пятницу.

Напомним, что вчера в Вашингтоне делегации Израиля и Ливана встретились впервые с 1993 года, договорившись о прямых переговорах. Однако сегодня в СМИ сообщили, что Аун не намерен вести переговоры с Нетаньяху.

Ранее дипломаты 17 стран осудили удары Израиля по Ливану, а также ответные атаки на Израиль. Дипломаты призвали стороны начать мирные переговоры.