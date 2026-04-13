Израиль и Ливан вступят в прямые переговоры

Ливан и Израиль собираются продолжить переговоры при посредничестве Соединенных Штатов. Об этом сказано в совместном заявлении, распространенном после сегодняшней трехсторонней встречи.
В тексте сказано, что стороны договорились о запуске прямого диалога в сроки и в месте, которые будут определены позднее.
"Все стороны согласились начать прямые переговоры, согласовав время и место"
– представитель Госдепа Томми Пиготт
По его словам, США подтвердили, что любое соглашение о прекращении боевых действий между Израилем и Ливаном должно быть достигнуто при их посредничестве, а не через другие каналы.
Напомним, сегодня в Вашингтоне состоялась встреча делегаций Израиля и Ливана. Это первые контакты сторон с 1993 года.
Накануне в ливанском движении "Хезболла" выступили против прямых ливано-израильских переговоров.