Генсек ООН призвал Израиль и Ливан соблюдать перемирие

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддержал режим прекращения огня между Ливаном и Израилем и выступил с призывом соблюдать перемирие, сообщил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь приветствует объявление 10-дневного прекращения огня между Израилем и Ливаном и высоко оценивает роль ООН в содействии установлению прекращения огня"

– заявление

Также Гутерриш выразил надежду, что данное прекращение огня откроет путь для переговоров и для выполнения в полном объеме резолюции СБ ООН 1701, направленной на долгосрочное урегулирование конфликта.

"Он настоятельно призывает все стороны полностью соблюдать прекращение огня и выполнять свои обязательства по международному праву, в том числе международному гуманитарному праву"

– заявление

Также, сообщил Дюжаррик, глава ООН подчеркнул, что организация поддерживает "все усилия по прекращению боевых действий и облегчения страданий населения" Ливана и Израиля.

Генсек ООН выразил надежду, что достигнутое соглашение внесет вклад в достижение "долгосрочного и всеобъемлющего мира" на Ближнем Востоке.

Перемирие вступило в силу 17 апреля в полночь по московскому времени. Оно будет действовать десять дней.