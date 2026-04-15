Ближний Восток и ЕС приветствуют перемирие между Израилем и Ливаном

Известие о прекращении огня на десять дней, достигнутом Израилем и Ливаном, приветствуют в странах Ближнего Востока и Евросоюза.

ОАЭ

В ОАЭ приветствовали соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном и высоко оценили дипломатические усилия, которые помогли прийти к перемирию. В МИД ОАЭ выразили надежду, что это станет шагом на пути к созданию благоприятной среды для стабильности в регионе, и подчеркнули важность продолжения международной координации для того, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.

Катар

Катар поддерживает прекращения огня в Ливане и считает достигнутые договоренности "первым шагом на пути к деэскалации", следует из заявления МИД страны.

Иордания

В заявлении МИД Иордании говорится о твердой поддержке Ливана в утверждении его суверенитета над своей территорией, и обеспечении того, чтобы оружие в Ливане находилось исключительно в руках государства, а также восстановлении национальных институтов страны.

ЕС

Сообщение о перемирии сторон в Европейском Союзе назвали "облегчением", напомнив, что конфликт уже унес много жизней.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что сейчас требуется "не просто временная пауза, а путь к постоянному миру".

Прекращении огня как "прекрасную новость", достигнутую благодаря посредническим усилиям ССША, приветствовала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Она указала на необходимость соблюдения режима прекращения огня и выразила надежду, что перемирие создаст условия для переговоров, которые позволят прийти "к полному и прочному миру" между Израилем и Ливаном.