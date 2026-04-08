В Абхазии пройдет музыкальный фестиваль "Весна"

Музыкальный фестиваль "Весна" проведут в Абхазии в начале мая. Участие в нем примут артисты разных жанров.
В Абхазии 1-3 мая будет проходить фестиваль новой музыки "Весна", рассказал один из организаторов мероприятия, продюсер абхазского Государственного оркестра народных инструментов имени Отара Хунцария Гудиса Арухаа.
В фестивале будут участвовать исполнители разных жанров, в том числе архиерейский хор из города Горловка, хип-хоп артисты, саксофонисты, балалаечники, вокалисты. Часть выступлений состоится в Новоафонской пещере. Программа включает также абхазские национальные инструменты, чтение стихов Семена Пегова, художественные выставки, передает радио Sputnik.