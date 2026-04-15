МИД Ирана: Тегеран приветствует перемирие между Ливаном и Израилем

Тегеран поддержал перемирие между Ливаном и Израилем, отметив свой дипломатический вклад в этот процесс.

Власти Ирана выразили поддержку заключению соглашения о прекращении огня между Ливаном и Израилем. В МИД ИРИ отметили, что перемирие стало результатом договоренностей между Тегераном и Вашингтоном.

"Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи приветствовал прекращение огня в Ливане, напомнив, что остановка войны в Ливане было частью договоренности Ирана и США о перемирии"

– МИД Ирана

Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Ливан пришли к соглашению о приостановке боевых действий сегодня в полночь.