Тегеран назвал условие для дипломатии с США

Иран будет готов к переговорам с США, если возникнут подходящие для этого условия. Тегеран стремится к учету национальных интересов.

Власти Ирана будет готовы запустить дипломатический процесс с США, когда это будет отвечать национальным интересам страны, сообщил официальный представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи.

"Дипломатия является инструментом обеспечения интересов и национальной безопасности. Мы предпримем шаги, как только придем к выводу, что появилась подходящая и разумная почва использовать этот для реализации национальных интересов"

– Эсмаил Багаи

Багаи также выразил благодарность Пакистану за дипломатические усилия в контексте конфликта США и Ирана. По словам дипломата, Иран активно мониторит военную ситуацию и готов предотвратить возможные атаки.