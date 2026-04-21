Токаев призвал к запрету использования военных сил в Каспийском регионе

Касым-Жомарт Токаев
© Фото: Сайт президента России
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на  форуме RES 2026, призвал исключить применение военных средств в районе Каспия. 

По словам Токаева, это необходимо для поддержания экосистемы Каспийского моря. Как отметил президент Казахстана, власти центральноазиатской республики с этой целью создали Научно-исследовательский институт Каспийского моря. 

Также Токаев отметил достижения Казахстана в сфере экологии и сохранения биоразнообразия. По словам лидера Казахстана, усилиями властей страны удалось восстановить 36% Северного Аральского моря. 

Как отметил Токаев, Астана наметила план снижения на 35% выбросов от основных энергетических и промышленных объектов страны. С этой целью ведутся работы по модернизации угольных станций.

