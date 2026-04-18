ЕС может ввести санкции против Ирана из-за Ормузского пролива

Страны ЕС разрабатывают новые санкции в отношении Ирана, сообщила Кая Каллас. По ее словам, они могут быть приняты уже в следующем месяце.

Евросоюз собирается в скором времени утвердить санкции в отношении Ирана по ситуации в Ормузском проливе. Об этом рассказала 21 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

"У нас уже есть масштабные санкции в отношении Ирана. Новое предложение касается тех, кто причастен к ограничению судоходства в Ормузском проливе"

– Кая Каллас

Она отметила, что в настоящее время страны ЕС ведут работу над этими ограничительными мерами.

"Работа над этими санкциями идет, у нас есть политическое соглашение по ним"

– глава евродипломатии

Она уточнила, что ЕС хочет принять их на следующем заседании МИД, которое состоится в мае.

