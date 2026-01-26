Грузия установила рекорд по доходам от туризма

В январе-марте доходы Грузии от туризма установили новый рекорд. Основной доход связан с туристами из ЕС, России и Турции.

Грузия в первом квартале 2026 года установила рекорд по туристическим доходам, они составили $829,8 млн, сообщает Национальная администрация туризма Грузии.

За январь-март 2026 года доходы страны от туризма оказались на 0,5% больше, чем за те же три месяца прошлого года.

Туристы из Евросоюза и Великобритании потратили в Грузии $140,7 млн, рост составил 36,4%. Второе место заняли туристы из России, $124 млн, что меньше прошлогоднего уровня на 12%. Траты путешествеников из Турции, напротив, выросли на 12% и достигли $120 млн за три месяца.

Также в топ-5 по тратам в Грузии попали туристы из Израиля и Азербайджана.

Также сообщается, что рекорд был установлен и по числу туристических визитов – за три месяца Грузия приняла 1 млн гостей, что на 4% больше прошлогодних показателей.