Ульянов назвал слабую сторону переговорного процесса США и Ирана

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о несогласованности переговорного процесса между Ираном и США. По словам дипломата, взаимодействие сторон характеризуется обилием эмоциональных заявлений со стороны Белого дома.

"Итак, следующий раунд консультаций между США и Ираном не состоится в Исламабаде 22 апреля. Похоже, переговорный процесс плохо скоординирован и организован. Слишком много импульсивных и противоречивых заявлений со стороны США"

– Михаил Ульянов

Ранее власти Ирана заявили об отказе участвовать в переговорах в США, которые должны были состояться сегодня в Пакистане. В МИД ИРИ заявили о готовности вернуться к дипломатии, если будут созданы условия, которые бы отвечали национальным интересам страны.