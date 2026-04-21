Спецпредставитель генсека НАТО побывает в Азербайджане и Грузии

Кевин Гамильтон посетил Армению, где встретился с премьером этой страны. Поездки в соседние республики Южного Кавказа состоятся в ближайшем будущем.

Специальный представитель генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Кевин Гамильтон. Об этом пишут азербайджанские средства массовой информации со ссылкой.

Точная дата поездки пока неизвестно, однако сообщается, что Гамильтон посетит Баку и Тбилиси не сразу после поездки в Ереван, а в другое время.

Ранее сегодня спецпредставитель генсека НАТО провел встречу в Армении с премьер-министром страны Николом Пашиняном. Стороны поговорили о ситуацию в регионе.