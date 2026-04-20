Грузия развивает торговлю с Россией

Несмотря на отсутствие дипломатических отношений между Россией и Грузией и крайне сложный политический фон, страны активно наращивают торговый оборот – за первый квартал текущего 2026 года он показал уверенный рост.

Товарооборот между Грузией и Россией за первый квартал 2026 года вырос на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил $737,9 млн, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".

Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии – ее доля во внешнеторговом обороте в первом квартале 2026 года составила 12,6%, при этом в общем товарообороте Грузии преобладает импорт из России, который показал рост на 16,2%, до $592,5 млн, передает Sputnik Грузия.

В Грузии Россия традиционно покупает минеральную, пресную воду и лимонады, вино, спиртные напитки, а также фрукты, орехи и другую продукцию сельского хозяйства.

Россия же остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию – только за первый квартал 2026 года Грузия импортировала из РФ 73,5 тыс т пшеницы и меслина.

С текущего 2026 года Россия стала поставлять в Грузию нефть и нефтепродукты – в январе-марте из РФ завезли 298,3 тыс т, прутки из углеродистой стали и другие промышленные товары.

Общий объем торговли между странами в минувшем году составил $2,7 млрд, что на 6,3% больше по сравнению с 2024 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 10,3%, а импорт из России в Грузию - на 6,3%, говорится в сообщении.