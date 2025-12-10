Солнечная энергетика приходит в Джебраил

В городе Джеибраил в рамках проекта "Шафаг" установили первый солнечный модуль. СЭС будет полностью готова в будущем году.

Началась установка солнечных панелей на строительной площадке в Джебраильском районе Азербайджана.

СЭС в Джебраиле сооружается в рамках солнечного энергетического проекта "Шафаг" ("Рассвет"). Инвесторами выступают компании bp, SOCAR Green, Фонд развития бизнеса Азербайджана и MVM.

Первый модуль солнечных батарей был установлен в начале апреля, строительные работы на объекте идут в соответствии с графиком.

Этот этап – важная веха в реализации проекта, рассказал вице-президент bp по финансовым вопросам региона Азербайджан-Грузия-Турция Надир Иманов. Он отметил, что основное внимание уделяется безопасному и эффективному выполнению работ.

Проект СЭС в Джебраиле будет способствовать развитию сектора возобновляемой энергетики и декарбонизации операций в регионе, поддерживая энергетический переход Азербайджана.

"Строительные работы по проекту "Шафаг" значительно продвинулись с момента принятия окончательного инвестиционного решения в прошлом году"

– Надир Иманов

Также он сообщил, что одним из ключевых обязательств при реализации проекта является максимальное использование местных ресурсов, создание рабочих мест.

"В пиковый период строительства ожидается создание около 400 рабочих мест. В настоящее время в проекте задействовано порядка 350 местных работников, из которых 123 - жители, переселенные на освобожденные от оккупации территории"

– Надир Иманов

Завершить строительство планируется в 2027 году. Солнечная электростанция ежегодно будет давать около 500 ГВт·ч возобновляемой энергии, мощность станции составит 240 МВт.