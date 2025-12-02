Зеленая энергетика: в Дагестане запустят ВЭС и СЭС за 58 млрд рублей

В будущем году в Дагестане будут запущены ветряная и солнечная электростанции. Общий объем инвестиций в объекты составит более 58 млрд рублей.

Два крупных объекта зеленой энергетики начнут работать в Республике Дагестан в будущем году, рассказал генеральный директор компании "ЭкоЭнерджи" Артур Алибеков.

Он сообщил, что в следующем году в регионе полностью будет запущена крупная ветроэлектростанция мощностью 300 МВт – Новолакская ВЭС.

Первую очередь Новолакской ВЭС в Дагестане запустили 1 декабря, окончательно ветряная станция заработает в 2026 году, инвестиции в проект превышают 52 млрд рублей, инвестор – "Росатом Возобновляемая энергия".

Также начнется эксплуатация Дербентской СЭС, ее мощность составит 102 МВт. Этот проект в Дагестане реализует консорциум ГПБ и компании "Новая энергия", инвестиции превышают 6 млрд рублей.

Оба проекта, поделился Алибеков, на конец 2025 года находятся на завершающей стадии строительства и, как ожидается, будут введены в срок.

Дагестан – основной регион на юге России, где активно развиваются проекты зеленой энергетики, добавил он в беседе с РБК ТВ Юг.