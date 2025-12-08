Вестник Кавказа

Контакты между Ереваном и Анкарой активизировались – Никол Пашинян

Контакты между Ереваном и Анкарой активизировались – Никол Пашинян
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Никол Пашинян заявил об активизации контактов между Арменией и Турцией на всех уровнях. Премьер Армении выразил надежду на скорейшие шаги Турции по установлению дипломатических отношений.

Глава правительства Армении Никол Пашинян рассказал об активизации контактов между Ереваном и Анкарой, что благотворно влияет на процесс нормализации отношений, передают СМИ. 

По словам армянского политика, прогресс значительно продвинулся с момента предыдущей встречи в Совете по внешней политике Германии. Как отметил глава армянского правительства, продвижение нормализации происходит на всех "этажах" власти – от высшего до уровня отраслевых министерств. 

"На практике мы поддерживаем очень активные переговоры и отношения с официальной Анкарой, даже при отсутствии де-юре дипломатических отношений"

– Никол Пашинян 

Пашинян рассчитывает, что Анкара запустит процесс восстановления дипломатических отношений и откроет границу с Арменией. 

Отметим, что Никол Пашинян сейчас находится в Германии с визитом. Глава армянского правительства встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Фридрихом Мерцем.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
845 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.