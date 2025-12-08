Контакты между Ереваном и Анкарой активизировались – Никол Пашинян

Никол Пашинян заявил об активизации контактов между Арменией и Турцией на всех уровнях. Премьер Армении выразил надежду на скорейшие шаги Турции по установлению дипломатических отношений.

Глава правительства Армении Никол Пашинян рассказал об активизации контактов между Ереваном и Анкарой, что благотворно влияет на процесс нормализации отношений, передают СМИ.

По словам армянского политика, прогресс значительно продвинулся с момента предыдущей встречи в Совете по внешней политике Германии. Как отметил глава армянского правительства, продвижение нормализации происходит на всех "этажах" власти – от высшего до уровня отраслевых министерств.

"На практике мы поддерживаем очень активные переговоры и отношения с официальной Анкарой, даже при отсутствии де-юре дипломатических отношений"

– Никол Пашинян

Пашинян рассчитывает, что Анкара запустит процесс восстановления дипломатических отношений и откроет границу с Арменией.

Отметим, что Никол Пашинян сейчас находится в Германии с визитом. Глава армянского правительства встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Фридрихом Мерцем.