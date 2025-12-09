Аэропорт Минвод в новогодние праздники примет 140 тыс пассажиров

Новогодний пассажиропоток аэропорта Минвод может составить 140 тыс человек. В праздники объявлены дополнительные рейсы как на внутренних, так и на международных направлениях.

Пассажиропоток аэропорта Минеральных Вод в новогодние каникулы составит 140 тыс человек, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Ожидается, что с 31 декабря по 11 января аэропорт пропустит около 140 тыс пассажиров. В период праздников рейсы будут выполняться в рамках осенне-зимнего расписания, при этом на ряде направлений запланировано дополнительные рейсы в связи с большим спросом. Так, в новогодний сезон самолеты будут чаще летать между Минеральными Водами и Москвой (Шереметьево), а также Самарой. На международных направлениях дополнительные рейсы вводятся на направлениях Тбилиси, Ереван, Анталья.

За 2025 год аэропорт Минвод, как ожидается примет порядка 4,6 млн пассажиров.