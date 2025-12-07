Глава МИД Израиля проведет встречу с Марко Рубио

Гидеон Саар встретится с госсекретарем США Рубио. Также у главы израильского дипведомства запланированы встречи с американскими сенаторами.

Глава дипведомства Израиля Гидеон Саар проведет встречу с госсекретарем США Марко Рубио, информирует пресс-служба МИД еврейского государства.

Согласно информации СМИ, встреча, которая состоится завтра, будет четвертой для глав дипведомств в 2025 году. Саар также встретится с главой Комитета по международным отношениям Сената США Джимом Ришем и сенаторами.

Сегодня стало известно, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху отправится в Вашингтон с визитом 29 декабря. Визит израильского политика будет продолжаться неделю. Ожидается, что Нетаньяху обсудит с лидером США Дональдом Трампом дальнейшее продвижение нормализации в секторе Газа.