В Иране назвали самых цитируемых ученых

Три ведущих исследователя иранского университета Шахид Бехешти вошли в число одного процента наиболее цитируемых ученых мира, свидетельствуют данные Исламского института мониторинга и цитирования науки и технологий.

Иранская наука находится на пике - в текущем 2025 году 1142 иранских ученых были представлены в международном рейтинге наиболее цитируемых исследователей (WOS-ESI), говорится в материалах Исламского института мониторинга и цитирования науки и технологий.

В список одного процента самых цитируемых ученых мира вошли три ведущих исследователя тегеранского университета Шахид Бехешти - Алиреза Шарифи, Саидреза Хордаписе и Самад Наджадебрахими, сообщили в пресс-службе вуза, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Один из них, Самад Наджадебрахими, входит в престижный список уже пятый год – это яркое свидетельство высокого научного уровня, устойчивой продуктивности и серьезного влияния его научных исследований на мировое научное сообщество, отмечает агентство.

В целом расширение присутствия иранских исследователей рейтингах такого уровня говорит о росте научного потенциала страны и повышении качества академических исследований в ведущих университетах Ирана.

В агентстве напомнили: рейтинг формируется каждые два месяца на основе анализа количества цитирований работ ученых в базе Web of Science за последние десять лет.