Крымское шампанское назвали одним из лучших в РФ

В преддверии новогодних праздников Роскачество поделилось итогами исследования лучших марок игристых вин. Крымские производители оказались в топах на первых местах.

Крымские производители шампанского оказались в рейтинге самых популярных отечественных марок игристого вина, сообщило Роскачество по итогам ежегодного исследования "Винный гид России".

"Доля российского игристого в натуральном выражении уже превышает 75%, а к новогодним праздникам эта цифра будет только расти. Потребительский спрос смещается в сторону более сухих вариантов, что отразилось в исследовании: самой многочисленной категорией стали белые брюты"

В топ самых популярных игристых вошли вина классического метода производства – Новый Свет Кюве, Новый Свет Пино Нуар. Также в исследовании отметили крымское шампанское резервуарного метода – Инкерман Кокур.

Кроме того, достаточно популярными были названы и другие отечественные производители. В частности, вина от винодельни Лефкадия, Шато Тамань Резерв Краснодарского края.

