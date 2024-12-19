Крымское шампанское назвали одним из лучших в РФ

Крымские производители шампанского оказались в рейтинге самых популярных отечественных марок игристого вина, сообщило Роскачество по итогам ежегодного исследования "Винный гид России".
"Доля российского игристого в натуральном выражении уже превышает 75%, а к новогодним праздникам эта цифра будет только расти. Потребительский спрос смещается в сторону более сухих вариантов, что отразилось в исследовании: самой многочисленной категорией стали белые брюты"
– Роскачество
В топ самых популярных игристых вошли вина классического метода производства – Новый Свет Кюве, Новый Свет Пино Нуар. Также в исследовании отметили крымское шампанское резервуарного метода – Инкерман Кокур.
Кроме того, достаточно популярными были названы и другие отечественные производители. В частности, вина от винодельни Лефкадия, Шато Тамань Резерв Краснодарского края.