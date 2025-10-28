Вестник Кавказа

Осенняя сессия парламента Грузии завершится через 11 дней

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Шалва Папуашвили сообщил о внеочередном заседании грузинского парламента, а также о завершении его осенней сессии, которое состоится 19 декабря.

На следующей неделе пройдет внеочередное заседание парламента Грузии, сообщил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили.

Депутатами необходимо будет рассмотреть некоторые вопросы в ускоренном порядке до конца года. Возможно будет принят закон об ужесточении правил проведения акций протеста, уточнил Папуашвили.

Кроме того, он проинформировал, что осенняя сессия парламента завершится 19 декабря.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
560 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.