Осенняя сессия парламента Грузии завершится через 11 дней

Шалва Папуашвили сообщил о внеочередном заседании грузинского парламента, а также о завершении его осенней сессии, которое состоится 19 декабря.

На следующей неделе пройдет внеочередное заседание парламента Грузии, сообщил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили.

Депутатами необходимо будет рассмотреть некоторые вопросы в ускоренном порядке до конца года. Возможно будет принят закон об ужесточении правил проведения акций протеста, уточнил Папуашвили.

Кроме того, он проинформировал, что осенняя сессия парламента завершится 19 декабря.