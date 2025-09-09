Курорты Турции заинтересовали граждан Узбекистана

Жители Узбекистана стали чаще ездить на отдых в Турцию – поток туристов на популярные турецкие курорты за 10 месяцев текущего 2025 года вырос более чем на 16%, до 230 тысяч человек, сообщили в Нацстате страны.

Национальный статистический комитет Узбекистана опубликовал новые данные по выездному туризму – за 10 месяцев текущего 2025 года курорты Турции посетили 230,8 тыс граждан Узбекистана, поток туристов вырос на 16,3 % или примерно на 32,3 тыс человек, говорится в сообщении.

Впрочем, это число отражает не только туристические предпочтения граждан страны – так, на туризм пришлась основная часть поездок, 172,4 тыс, а еще жители Узбекистана посещали родственников (51,3 тыс), учились (23 тыс), лечились (33 тыс) и совершали деловые поездки (16 тыс), передает Podrobno.uz.

Всего за это время за границей побывали 6,4 млн узбекских туристов, а это почти на 1,3 млн человек или на 24,7 % больше, чем в минувшем 2024 году, добавили Комитете по статистике.